"Должна была пролиться кровь": 5 тысяч человек запланировали массовые беспорядки в Киеве. МВД раскрыло план злоумышленников

Правоохранительные органы задержали группу лиц, которые спланировали организацию массовых беспорядков в Киеве. Провокации спланировали очень тщательно, вплоть до того, что участников снабдили бутафорской кровью для большего эффекта.

Об этом сообщил глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский во время срочного брифинга 31 января.

"В Киеве была задержана группа лиц, планировавшая массовые беспорядки в центре украинской столицы. Количество таких лиц планировалось собрать до 5000, до 1500 должно составлять так называемые "титушки", которые должны были устроить драки с правоохранителями", — рассказал Монастырский.

Глава МВД сообщил, что всего участники преступной группы должны были получить более 1 миллиона гривен, 200 файеров, 200 дымовых шашек, 20 шин, 10 огнетушителей, 12 радиостанций и бутафорскую кровь.

Первые провокации запланировали на 11:00 31 января. Акция не имела ничего общего с мирными митингами, о она изначально предусматривала насилие и дестабилизацию в Украине. При этом правоохранители оперативно раскрыли планы злоумышленников и предотвратили массовые беспорядки, отметил Монастырский.

"Обязательно должно было быть насилие среди участников этого митинга, должна была пролиться кровь. Была заготовлена в том числе и бутафорская кровь, которая в результате конфликтов с правоохранителями должна была якобы пролиться среди псевдоактивистов. Были собраны группы медиков, которые должны были подойти и якобы засвидетельствовать и показать на всех центральных каналах", — рассказал глава МВД в ходе брифинга.

Такие акции планировали провести в ряде регионов: Сумской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областях.

Первая провокация должна была пройти возле Офиса президента в 11:00 31 января. Ее заранее не анонсировали, отметил глава Нацполиции Игорь Клименко.

30 января правоохранители задержали 2 человек, которых подозревают в планировании и организации массовых беспорядков. С учетом собранных доказательств в настоящее время им грозит до 8 лет лишения свободы.

Новость дополняется...