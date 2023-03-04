ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Відповідальна країна Відповідальна країна
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Допомагали рашистам на Харківщині та Донеччині: СБУ затримала ще двох колаборантів

сбу, колаборанти
Фото: затриманий СБУ колаборант.

Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу!
15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес.
Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України. 

Він добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів. Крім цього, він допомагав "розквартировувати" рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.

Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини. Однак СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР".

Фото 2 — Допомагали рашистам на Харківщині та Донеччині: СБУ затримала ще двох колаборантів

На цій "посаді" вона пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася "залягти на дно" і таким чином сподівалась уникнути правосуддя. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ.

Автор:
Ніна Комащенко