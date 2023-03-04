Допомагали рашистам на Харківщині та Донеччині: СБУ затримала ще двох колаборантів

Служба безпеки викрила ще двох ворожих поплічників у ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської та Донецької областей.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією спецслужби, одним із затриманих є мешканець Ізюмського району, який після захоплення частини регіону підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Він добровільно брав участь у будівництві ворожих блокпостів та ремонтував бронетехніку окупантів. Крім цього, він допомагав "розквартировувати" рашистів у будинках місцевих жителів, які виїхали до інших регіонів України.

Після звільнення району колаборант намагався переховуватись від правосуддя на території Харківщини. Однак СБУ встановила його місцезнаходження і затримала.

Ще однією поплічницею агресора виявилась мешканка Лимана, яка під час окупації міста погодилась очолити так званий "відділ персоніфікованого обліку управління праці та соціального захисту населення ДНР".

На цій "посаді" вона пропонувала місцевим жителям отримувати пільги в російських рублях, складала списки пільговиків та формувала відповідну базу для окупантів.

Під час деокупації Лимана колаборантка втекла до Вінницької області, де намагалася "залягти на дно" і таким чином сподівалась уникнути правосуддя. У ході слідчо-оперативних дій співробітники СБУ розшукали зловмисницю і затримали її за місцем тимчасового перебування.

Слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 4. та ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі вони під вартою. Тривають розслідування.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного російського агента у ході контрдиверсійних заходів на Сумщині. Зловмисником виявився настоятель одного з храмів УПЦ (МП) в Шосткинському районі Сумської області, який негласно співпрацював з ФСБ.