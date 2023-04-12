Допомагали росіянам "працевлаштуватися" в країнах ЄС: у Києві викрили масштабну схему продажу підроблених документів

Співробітники СБУ та Національної поліції ліквідували у Києві масштабну схему продажу медпрацівникам України та рф підроблених документів, які необхідні для працевлаштування в країнах Європейського Союзу. Таким чином російські лікарі намагалися "легалізуватися" за кордоном.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетне керівництво одного із столичних громадських об’єднань.

"За гроші фігуранти пропонували клієнтам "допомогу" у виготовленні фальшивих документів для підтвердження кваліфікаційного рівня медперсоналу в країнах ЄС нібито від імені МОЗ України", - підкреслили в СБУ.

До переліку підробок входили рекомендаційні листи, довідки про набутий досвід, сертифікати доброчесності та про успішне закінчення профільних навчальних курсів.

"Серед основних клієнтів були медпрацівники з України, у тому з тимчасово захоплених районів Донецької та Луганської областей, а також російські лікарі. иДля них ділки виготовляли фіктивні міжнародні сертифікати "Good Standing", які необхідні для роботи в зарубіжних медустановах", - додають в СБУ.

Крім того, зловмисники торгували фальшивими документами Міністерства охорони здоров’я України про нібито визнання дипломів навчальних медзакладів так званої "Л/ДНР".

Вартість таких "послуг" становила до 3 тис. дол. Сума залежала від кількості необхідних "документів" – від посвідки на підтвердження медичної практики до "повного пакету" з міжнародними зразками.

За місяць ділки обслуговували до 40 "замовників". Оплату отримували на банківські картки або готівкою.

"За даними слідства, "схему" організував підприємець з Горлівки, який у 2014 році переїхав до Києва. Згодом відкрив у столиці громадське об’єднання. Для цього орендував три місцеві офіси і створив інтернет-ресурси, які займались "розкруткою" ГО", - зауважують правоохоронці.

Під час 16 обшуків у київських офісах фігурантів та за адресами їхнього реального проживання виявлено:

комп’ютери, флеш-носії та мобільні телефони із доказами протиправної діяльності;

чорнову бухгалтерію;

27 печаток медустанов у рф і на тимчасово окупованих територіях України;

пристрої для виготовлення відтиску печаток;

підготовлені до продажу фальшиві документи.

Наразі організатору оборудки повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 190 (шахрайство);

ч. 1 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи);

ч. 2 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

"Також планується офіційне звернення до МОЗ України щодо інформування всіх закордонних партнерів про невизнання документів, виданих громадською організацією фігуранта. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ спільно з правоохоронцями Польщі викрили та ліквідували транснаціональне злочинне угруповання, яку створило схему виманювання грошей із мирних жителів, які хотіли виїхати із зони бойових дій, у тому числі з Бахмута і Вугледара.