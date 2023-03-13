Допомагали ворогу русифіковувати українські школи: СБУ викрила 14 освітян-колаборантів

Служба безпеки України викрила 14 колаборантів, які допомагали окупантам запроваджувати російські "стандарти освіти" у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України. Їм оголошено про підозру у добровільній співпраці з ворогом.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, правоохоронці викрили очільницю "Новокаховської школи №1", яка вивезла до тимчасово окупованого Генічеська усе майно навчальних закладів. Зробила це колаборантка за дорученням гауляйтера Володимира Сальдо.

Крім того, підозру оголошено керівниці місцевого "відділу освіти" терористичної організації "ДНР" у Маріуполі. Жінка вимагала від директорів навчальних закладів організовувати навчання за російськими підручниками.

Також співробітники СБУ викрили "декана педагогічного факультету Маріупольського державного університету "ДНР". Колаборантка організовувала знищення українських підручників у навчальному закладі.

Правоохоронцям також вдалося ідентифікувати колишню депутатку районної ради та директорку місцевої школи, яка "здавала" російським окупантам адреси сімей учасників руху опору.

Наразі цим та іншим фігурантам оголошено про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 Кримінального кодексу України).

Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, 11 березня кіберфахівці СБУ викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківщини. Під час окупації зловмисник налаштував трансляцію телеканалів держави-агресора для поширення російської пропаганди.