Допомагав окупантам перейменувати вулиці на окупованій Луганщині: СБУ затримала колаборанта

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході слідчо-оперативних дій у Києві та звільнених територіях сходу України. Зловмисником виявився колишній керівник комунального підприємства у тимчасово окупованому Сватовому на Луганщині.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що після захоплення міста чоловік одним з перших підтримав окупантів і запропонував їм свою допомогу. За це його призначили очільником створеного агресором місцевого "муниципального унитарного предприятия по благоустройству".

"Перебуваючи на "посаді" він допомагав окупаційній адміністрації організовувати "масові" заходи і постановочні телесюжети на підтримку збройної агресії РФ. Також виконував вказівку Москви щодо перейменування вулиць захопленого міста "радянськими" назвами. Для цього особисто підписував відповідні "розпорядчі" документи і контролював процес "совєтизації" міської інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Втім, під час контрнаступу ЗСУ колаборант втік до країни-агресора, де з вересня цього року переховувався від правосуддя. Але згодом вирішив непомітно повернутися в Україну і "загубитися" у Києві.

Співробітники СБУ встановили маршрути переміщення зловмисника і затримали його у Києві.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (добровільне зайняття громадянином України посади, пов’язаної з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих функцій, в окупаційній адміністрації держави-агресора) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ викрила ще одного ворожого поплічника на півночі Київської області. Зловмисник "зливав" агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору.