Допомагав рашистам викрадати учасників АТО у Київській області: СБУ затримала зрадника (ВІДЕО)

Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника у ході контрдиверсійних заходів на півночі Київської області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, поплічником ворога виявився мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав російських окупантів і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"Зловмисник "зливав" агресору адреси проживання місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них – колишні учасники антитерористичної операції на сході нашої держави. За його "наводкою" загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ", - йдеться у повідомленні.

Також встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час "нальоту" зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством.

Крім того, поплічник агресора розграбовував оселі громадян під виглядом "сприяння" матеріально-технічному забезпеченню окупаційних угруповань РФ. Таким чином він "конфіскував" мікроавтобус у мешканця селища.

За даними слідства, зловмисник мав преференції від загарбників у вигляді вільного пересування по тимчасово захопленій території регіону. При цьому навіть власний автомобіль він позначив знаками розрізнення підрозділів російських окупантів.

Після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись на території регіону. Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

Правоохоронці провели обшуки за адресою його проживання і виявили продуктові набори виробництва РФ та мобільні телефони з контактами рашистів.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд обрав затриманому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом.