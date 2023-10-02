Допомагав рашистам встановлювати мінні поля: жителю Харківщини загрожує до 12 років тюрми

Служба безпеки затримала ще одного ворожого пособника, який пішов на добровільну співпрацю з агресором під час тимчасової окупації Харківщини.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився 29-річний мешканець одного із селищ Богодухівського району, який раніше був засуджений за тяжкі злочини.

"Після захоплення населеного пункту він допомагав російським загарбникам орієнтуватися на місцевості та обирати територію для облаштування мінних загороджень. Серед замінованих ділянок були місцеві дороги та проїзні частини, якими користувались мирні жителі району", - зауважують в СБУ.

Крім того, чоловік «здавав» загарбникам адреси учасників руху опору в регіоні. Після цього рашисти викрадали людей та відвозили їх до російських катівень.

Також зловмисник разом з окупантами грабував будинки односельчан, які на той час виїхали на підконтрольну Україні територію.

Під час мародерства його учасники викрадали авто, виносили побутову техніку, меблі та інше приватне майно громадян.

"Після звільнення району поплічник агресора намагався «залягти на дно», щоб уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ все одно встановили його місцезнаходження і затримали", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що наразі фігуранту повідомлено про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Раніше Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного колаборанта, який перейшов на бік агресора під час окупації Харківщини. Суд визнав зрадника винним і призначив покарання у виді 13 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на строк 10 років.