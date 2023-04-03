Допоміг ФСБ поставити на "прослушку" жителів Донецька: окупаційному "міністру зв’язку ДНР" повідомили про підозру

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще двох керівників окупаційних органів у тимчасово захопленій частині Донеччини. Наразі повідомлено про підозру так званому "міністру Міністерства зв’язку ДНР" в участі у діяльності терористичної організації.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що на "посаді" очільника створеного агресором "міністерства зв’язку ДНР", зловмисник виконує завдання Москви щодо перелаштування місцевої телекомунікаційної галузі за російськими "стандартами".

Для цього він організував запуск підконтрольної ФСБ мобільної мережі "Фенікс" на базі захопленого обладнання українських операторів зв’язку в окупованих районах області.

У подальшому він сприяв окупантам у примусовому "переведенні" місцевих жителів на російську телефонну мережу.

"Таким чином спецслужба країни-агресора отримала доступ до персональних даних абонентів та інформації про їхній контент. Крім того, ФСБ використовує підконтрольного телефонного оператора для поширення СМС-розсилок з дезінформацією про ситуацію на фронті та внутрішньо-політичну обстановку в регіоні", - повідомили в СБУ.

Там додали, що ще одним зловмисником є "заступник директора" так званого "унітарного підприємства "ДНР" оператора зв’язку "Фенікс".

Саме він допоміг співробітникам ФСБ отримати повний технологічний доступ до телекомунікаційного обладнання "мобільної" компанії.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).Наразі вони перебувають на тимчасово окупованій території сходу України. Тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності", - підкресли в СБУ.

Раніше Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "голові уряду" терористичної організації "ДНР" - Віталію Хоценку. Він є громадянином Росії і входить до найближчого оточення терориста, ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.