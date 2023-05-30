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Допоміг захопити дитячий табір “Артек”: ДБР повідомило про підозру експравоохоронцю
Слідчі Державного бюро розслідувани заочно повідомили про підозру зраднику з Криму, який у 2014 році допомагав окупантам захоплювати Міжнародний дитячий центр “Артек”. Колишній правоохоронець підозрюється у державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
На момент окупації півострова підозрюваний служив в правоохоронних органах та охороняв табір.
Окрім допомоги окупантам, експравоохоронець за свої "заслуги" отримав посаду у незаконно створеному "міністерстві внутрішніх справ" окупантів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Пізніше, у 2019 році зрадник перейшов до "росгвардії". З того часу він займається переслідуванням громадян, які незгодні із російською владою. Окрім того чоловік бере участь у розгонах мітингів та демонстрацій в тимчасово окупованому Криму.
Також ДБР повідомило про підозру в державній зраді колишньому старшому оперуповноваженому Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва Олексію Ніконорову, який з грудня 2018 року очолює "адміністрацію голови ДНР".