Допомогла РФ депортувати понад 1 тис. українських дітей: СБУ повідомила про підозру колаборантці

Служба безпеки у ході слідчих дій задокументувала факти насильницького вивезення рашистами більше 1 тисячі українських дітей з тимчасово окупованих районів на півдні та сході України. У депортації неповнолітніх загарбникам допомагала власниця однієї з кримських туристичних агенцій.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, неповнолітніх вивозили до Севастополя протягом вересня-жовтня 2022 року під виглядом "добровільної евакуації". Серед потерпілих – сироти і сотні дітей, батьки яких були незаконно затримані окупантами на спробі виїхати із зони бойових дій.

Для забезпечення депортації неповнолітніх російські загарбники залучили власницю туристичної агенції.

"Саме вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Для цього виділила автобуси і забезпечила подальше розміщення депортованих дітей на базі соціальних об’єктів у Криму", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна.

Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України.

Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. Зловмисник коригував ворожі обстріли об’єктів цивільної інфраструктури на території Миколаївщини.