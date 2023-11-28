Допомогли "правки Лозового": всі провадження у справі НАБУ проти Коломойського закрито

Апеляційний суд закрив усі провадження у справі Національного аникорупціюного бюро України щодо бізнесмена Ігоря Коломойського. Про це повідомляє "Центр протидії корупції" (ЦПК).

Адаптуйте бізнес-стратегію до сучасних викликів разом з управлінцями «Біосфера», Ajax, Bolt, Prom.ua, Uklon та ще понад 60 топових компаній 13 грудня на GET Business Festival отримайте перевірені стратегії залучення інвестицій для бізнесу, просування продукту онлайн та цифровізації бізнесу. Забронювати участь

Зазначається, що апеляція залишила в силі рішення стосовно закриття проваджень у клопотаннях, які стосуються арешту майна Коломойського. Ішлося про частки у статутному капіталі 307 юридичних осіб вартістю понад 3 млрд грн, а також майже 1000 об’єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден.

Арешт на активи був потрібен для забезпечення можливої конфіскації або спецконфіскації у випадку обвинувального вироку суду у майбутньому.

Однак апеляційний суд постановив, що строк розслідування у відповідній справі завершився у травні 2023 року, а підозру Коломойському оголосили у вересні.

Своє рішення суд обґрунтував "правками Лозового".

Як пише ЦПК, після рішень апеляції справу, ймовірно, доведеться закрити.

Правки Лозового: що це

"Правками Лозового" називають пропозицію нардепа VIII скликання Андрія Лозового (був представником "Радикальної партії Олега Ляшка") щодо змін до Кримінального процесуального кодексу. Коли у 2017 році Верховна Рада голосувала за судову реформу, він вніс правки, які дозволили суттєво скоротити строки досудового розслідування в кримінальних провадженнях.

Посли країн G7 виступають за скасування такої практики в рамках ухвалення Верховною Радою законопроєкту про посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Але, як пише "Центр протидії корупції", правоохоронний комітет парламенту, очільником якого є нардеп від "Слуги народу" Сергій Іонушас, не хоче включати в документ відповідні норми.

Справа Коломойського

Ігорю Коломойському за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки інкримінують шахрайство та легалізацію у 2013-2020 роках 570 млн грн шляхом їх виведення за кордон з використанням підконтрольної банківської інфраструктури.

Окрім цього, бізнесмена підозрюють в незаконному заволодінні в 2013-2014 роках 5,8 млрд грн шляхом фіктивного внесення готівки до каси "Приватбанку", співвласником якого він був. Як вважає слідство, внаслідок підробки документації кошти банку зараховувалися на особистий рахунок Коломойського.

Що стосується справи НАБУ, то в її рамках Коломойському та ще пʼятьом людям було оголошено про підозру у заволодінні коштами "Приватбанку" на понад 9,2 млрд грн.

2 вересня Шевченківський райсуд відправив Коломойського під варту з можливістю вийти під заставу в 509 млн грн, чого бізнесмен робити не став і був поміщений у ізолятор Служби безпеки України в Києві. 15 вересня суд збільшив суму застави до 3,9 млрд грн, наразі вона залишається актуальною.

Сьогодні, 28 листопада, суд продовжив строк тримання Коломойського під вартою до 26 січня.