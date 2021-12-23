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Преступность
Дата публикации

Достраивающие ХАЭС компании под "крышей" силовиков незаконно добывали песок рядом со станцией — ГБР (ВИДЕО)

Достраивающие ХАЭС компании под "крышей" силовиков незаконно добывали песок рядом со станцией — ГБР (ВИДЕО)
Фото: ГБР

Территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком расследует незаконную добычу песка около Хмельницкой атомной электростанции в Нетешине.

В частности, как говорится в сообщении ведомства, изучается причастность к этой деятельности должностных лиц "двух частных компаний, занимающихся строительством ХАЭС", а также вероятное прикрытие ее правоохранителями.

По предварительной информации, незаконная добыча осуществлялась в течение 2018-2021 годов в санитарно-защитной и охранных зонах водоема-охладителя ХАЭС.

Ущерб от незаконной добычи предварительно оценивается в 78 млн грн. Кроме того, указано, что эта противоправная деятельность создавала предпосылки для возникновения чрезвычайных ситуаций радиоактивного характера.

У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР
У ХАЭС незаконно добывали песок: ГБР провело обыски
Фото: ГБР

В ходе обысков 22 декабря сотрудники ГБР провели ряд обысков, в ходе которых нашли и изъяли бухгалтерские, налоговые и другие денежные документы, проектную документацию по разработке и добыче полезных ископаемых, а также записи с данными "черной бухгалтерии".

Вышеуказанная деятельность предварительно квалифицирована по статьям о злоупотреблении властью, повлекшем тяжкие последствия, злоупотреблении полномочиями, даче взяток и незаконной добыче полезных ископаемых (часть 2 статьи 364, часть 1 статьи 364-1, часть 3 статьи 369 и статья 240 Уголовного кодекса).

Напомним также, что в конце августа Служба безопасности Украины сообщала, что заблокировала нелегальную добычу песка в национальном парке "Кременецкие горы" на севере Тернопольской области, что относительно недалеко от ХАЭС, а незадолго до этого СБУ заблокировала незаконную масштабную добычу песчано-гравийной смеси на 250 млн грн на Закарпатье.

Автор:
Тимофей Беспятов