Довічне ув’язнення загрожує ще 59 депутатам російської Держдуми, які голосували за визнання "Л/ДНР"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази на ще 59 депутатів Державної думи РФ, які сприяли розв’язанню повномасштабної війни проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що 15 лютого минулого року чиновники проголосували за постанову про звернення до лідера країни-агресора РФ з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

На підставі депутатського звернення 21 лютого очільник Кремля підписав відповідні укази.

Уже наступного дня російські депутати підтримали ратифікацію так званого "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і терористичними організаціями "Л/ДНР".

Після цього ватажки терористів "офіційно" звернулися до російського президента з проханням надати їм військову допомогу у відбитті надуманої ними "агресії".

Відтак 24 лютого Росія розпочала повномасштабну війну проти України.

Тим самим російські депутати сприяли реалізації кремлівського плану щодо спроб захоплення нашої держави.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України).

"Наразі Служба безпеки завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальні акти. Зловмисникам загрожує до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України", - підкреслили в СБУ.

Повний список із вищезазначених депутатів:

1. Азімов Рахім Азизбойович, 16.08.1964 р.н.

2. Єзерський Микола Миколайович, 08.05.1956 р.н.

3. Зюганов Геннадій Андрійович, 26.06.1944 р.н.

4. Іванов Микола Миколайович, 17.02.1957 р.н.

5. Іванюженков Борис Вікторович, 25.02.1966 р.н.

6. Ісаков Володимир Павлович, 25.02.1987 р.н.

7. Казанков Сергій Іванович, 09.10.1972 р.н.

8. Кісєльов Михайло Сергійович, 18.06.1986 р.н.

9. Кісляков Михайло Леонідович, 18.11.1975 р.н.

10. Ковпак Лев Ігорович, 23.10.1978 р.н.

11. Коган Олександр Борисович, 26.02.1969 р.н.

12. Когогіна Альфія Гумарівна, 22.02.1968 р.н.

13. Козловський Олександр Миколайович, 05.05.1973 р.н.

14. Колєснік Андрій Іванович, 26.02.1960 р.н.

15. Колєсніков Олег Олексійович, 11.09.1968 р.н.

16. Колунов Сергій Володимирович, 22.03.1973 р.н.

17. Кононов Володимир Михайлович, 13.03.1958 р.н.

18. Коробова Ольга Володимирівна, 15.09.1978 р.н.

19. Костенко Наталія Василівна, 09.08.1980 р.н.

20. Коткін Сергій Миколайович, 11.03.1956 р.н.

21. Кравченко Денис Борисович, 17.04.1976 р.н.

22. Красноштанов Антон Олексійович, 10.06.1986 р.н.

23. Красов Андрій Леонідович, 27.01.1967 р.н.

24. Крашенінніков Павло Володимирович, 21.06.1964 р.н.

25. Кривоносов Сергій Володимирович, 29.05.1971 р.н.

26. Кузнєцова Анна Юріївна, 03.01.1982 р.н.

27. Сітніков Олексій Володимирович, 19.06.1971 р.н.

28. Скачков Олександр Анатолійович, 21.11.1960 р.н.

29. Скляр Геннадій Іванович, 11.05.1952 р.н.

30. Скруг Валерій Степанович, 20.06.1963 р.н.

31. Смірнов Віктор Володимирович, 09.09.1968 р.н.

32. Соболєв Віктор Іванович, 23.02.1950 р.н.

33. Сокол Сергій Михайлович, 17.12.1970 р.н.

34. Соловйов Сергій Анатолійович, 01.05.1961 р.н.

35. Солодовніков Іван Олександрович, 09.04.1985 р.н.

36. Спірідонов Олександр Юрійович, 03.01.1989 р.н.

37. Станкевич Юрій Аркадійович, 24.07.1976 р.н.

38. Старшинов Михайло Євгенович, 12.12.1971 р.н.

39. Стенякіна Катерина Петрівна, 04.05.1985 р.н.

40. Стрелюхін Олександр Михайлович, 04.07.1958 р.н.

41. Сулейманов Ренат Ісмаілович, 24.12.1965 р.н.

42. Таймазов Артур Борисович, 20.07.1979 р.н.

43. Тарасенко Михайло Васильович, 21.11.1947 р.н.

44. Татрієв Муслим Барисович, 11.01.1980 р.н.

45. Тен Сергій Юрійович, 25.08.1976 р.н.

46. Тєрєнтьєв Михайло Борисович, 14.05.1970 р.н.

47. Тріфонов Андрій Федорович, 01.05.1965 р.н.

48. Туров Артем Вікторович, 01.03.1984 р.н.

49. Тутова Лариса Миколаївна, 18.10.1969 р.н.

50. Утяшева Римма Амирівна, 03.01.1952 р.н.

51. Фадіна Оксана Миколаївна, 03.07.1976 р.н.

52. Хамзаєв Бійсултан Султанбієвич, 24.05.1982 р.н.

53. Харченко Катерина Володимирівна, 11.08.1977 р.н.

54. Хасанов Мурат Русланович, 10.12.1970 р.н.

55. Хінштейн Олександр Овсійович, 26.10.1974 р.н.

56. Хор Гліб Якович, 08.04.1963 р.н.

57. Хубєзов Дмитро Анатолійович, 20.12.1971 р.н.

58. Цед Микола Григорович, 06.10.1959 р.н.

59. Цунаєва Олена Мойсеївна, 13.01.1969 р.н.

Раніше Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу на 170 сенаторів Ради Федерації федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.