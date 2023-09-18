Довічне ув’язнення загрожує ще 8 зрадникам, які воювали проти ЗСУ на Херсонщині та Донеччині

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще 8 зрадників, які вступили до лав окупаційних угруповань РФ та воювали проти України.Військові взяли їх у полон під час жорстоких боїв у районах Лимана та Лисичанська, а також під час звільнення правобережної частини Херсонщини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що серед затриманих – гранатометники, радіотелефоніст та кулеметники.

"Майже всі вони бойовики «зі стажем», оскільки ще до початку повномасштабного вторгнення РФ приєднались до терористичних угруповань «Л/ДНР» та воювали проти сил АТО на сході України", - зауважують в СБУ.

Наприкінці лютого 2022 року зловмисники добровільно увійшли до складу регулярних підрозділів 1-го та 2-го армійських корпусів Південного військового округу країни-агресора.

"Разом з російськими загарбниками вони штурмували українські міста в Донецькій та Херсонській областях. Під час боїв використовували різні види ворожої автоматичної і протитанкової зброї. Також вони облаштовували вогневі позиції окупантів та будували для них фортифікаційні споруди для стримування контрнаступальних операцій українських військ", - підкреслили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили бойовикам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

"Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності зловмисників. Їм загрожує довічне позбавлення волі", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки України повідомила про винесення вироку шістьом бойовикам Російської Федерації, які воювали проти Сил оборони України на східному фронті.