Другу Путіна повідомили про підозру: постачає "Кинджали" для ударів по Україні

Служба безпеки зібрала доказову базу на Сергія Чемезова – гендиректора російської корпорації "Ростех", яка є монополістом у сфері постачання озброєнь та боєприпасів для окупаційних угруповань РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За наявними даними, Чемезов входить до кола друзів і найближчих соратників лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна, з яким познайомився ще за часів служби в КДБ колишнього радянського союзу.

"Завдяки такій наближеності до очільника Кремля Чемезов понад 15 років є незмінним керівником ключової корпорації військово-промислового комплексу країни-агресора", - зауважують в СБУ.

Як йдеться в повідомленні відомства, компанії "Ростеху" виробляють до 80% військової техніки, озброєнь та боєприпасів для ведення війни проти України.

Серед них – концерни "Калашников", "Уралвагонзавод", "Вертольоти Росії" та "Об’єднана авіабудівельна корпорація", які постачають окупантам танки, бойову авіацію та ракетні комплекси.

Співробітники Служби безпеки задокументувала факти передачі компаніями Чемезова для Міноборони РФ оптових партій:

винищувачів СУ-30, СУ-35, СУ-57;

фронтових винищувачів-бомбардувальників СУ-34;

балістичних ракет типу Х-47М "Кинджал";

бойових гелікоптерів Ка-52 та Мі-28;

ударних та розвідувальних дронів;

військово-транспортних літаків Іл-76;

танків Т-90М, Т-80БВМ і Т-72Б3М;

бойових машин піхоти БМП-2М і БМП-3;

реактивних систем залпового вогню "Торнадо-С" і "Торнадо-Г" та самохідних гаубиць "Мста-С".

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Чемезову про підозру за ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України)", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що оскільки посадовець перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру російському олігарху Ігорю Чуркіну, який привласнив нерухоме майно ЗАТ "Завод комунального транспорту" (колишній ВАТ "Львівський автомобільний завод").