Дружина нардепа вивезла під час війни за кордон понад $ 500 тисяч

На початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тис. дол. США та 97 тис. євро. За офіційним курсом Національного банку України – це понад 17 млн 845 тис. грн.

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Про це повідомила пресслужба Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Зазначається, що Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення народного депутата України. Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали НАЗК .

На початку березня дружина народного депутата України перемістила через митний кордон України 500 тис. дол. США та 97 тис. євро. За офіційним курсом Національного банку України – це понад 17 млн 845 тис. грн.

"Згідно з щорічною декларацією за 2020 рік, сукупний задекларований розмір грошових коштів, які належать родині народного депутата України, склав 335 тис. грн, 10 тис. дол. США та 15 тис. євро. Таким чином, різниця між офіційно задекларованими грошовими коштами та заощадженнями, вивезеними за кордон його дружиною, за попередніми підрахунками перевищує 6 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – понад 8 млн грн", -йдеться в повідомленні НАЗК.

Зібрані матеріали відомство передало до ОГП. На цій підставі ОГП зареєстрував кримінальне провадження за ст. 368-5 Кримінального кодексу України, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконне збагачення у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

"Проведення досудового розслідування кримінального провадження за вказаним фактом доручено детективам Національного антикорупційного бюро України (НАБУ)", - зазначили в НАЗК.

Прізвище народного обранця відомство не повідомляє.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро при процесуальному керівництві Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 7 вересня повідомило депутату Верховної Ради Олександру Трухіну ("Слуга народа") про підозру в пропонуванні хабаря правоохоронцю після скандального ДТП в серпні 2021 року.