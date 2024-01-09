Дубінський постане перед судом за службове підроблення для виїзду за кордон

Офіс Генерального прокурора направив до суду обвинувальний акт щодо народного депутата України Олександра Дубінського за підроблення документів для виїзду за кордон.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).

"Розслідуванням встановлено, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон", - зауважують в Генпрокуратурі.

Крім того, Дубінський підготував заяву від свого імені на ім’я міністра охорони здоров’я України з проханням надати йому документи необхідні для перетину державного кордону України у зв’язку з терміновою необхідністю супроводу його батька на лікування.

"Однак, отримавши ці документи народний обранець, замість того щоб супроводжувати свого батька на лікування, перетнув державний кордон самостійно на наступний день після виїзду за кордон батька", - йдеться ву матеріалах слідства.

В подальшому батько повернувся до України набагато раніше, ніж нардеп. Дубінський натомість перебував поза межами України понад місяць на відпочинку.

"Згідно отриманої інформації під час перебування за кордоном він встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію. Зокрема, в Іспанії обвинувачений зупинявся у двох готелях у Барселоні та у її передмісті", - підкреслили в Офісі генпрокурора.

Що відомо про справи Дубінського

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку народного депутата України Олександра Дубінського, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ.

За матеріалами слідства, Дубінський мав позивний "Буратіно" і входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил Росії (відоме як ГРУ).

За даними слідства, крім Дубінського до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач, який напередодні повномасштабного вторгнення РФ втік за кордон. Також до цієї агентурної мережі входив колишній прокурор Костянтин Кулик. Він мав позивний "Птичка" і наразі переховується від правосуддя за кордоном.

Печерський районний суд Києва у ніч на вівторок, 14 листопада, обрав запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському у вигляді тримання під вартою на 60 діб без альтернативи застави. Нардеп пробуде у СІЗО до 12 січня 2024 року.

Також 3 листопада Дубінському повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 Кримінального кодексу (організація незаконного переправлення особи через державний кордон, вчиненого за попередньою змовою групою осіб).

Йдеться про виїзд чоловіка на прізвище Базюк, який, як стверджує слідство, є братом цивільної дружини Дубінського. Зазначається, що в якості підстави для перетину державного кордону ним були надані документи, внесені в систему "Шлях", а саме витяг з розпорядження Київської обласної військової адміністрації про виїзд водіїв, що здійснюють перевезення для потреб армії.

Дозвіл чоловік отримав через громадську організацію "Медіаоборона", яку очолює колишній помічник Дубінського Дмитро Оберемчук.