Два семейных врача "заработали" 2 млн грн на фальсификации Covid-сертификатов

Служба безопасности разоблачила двух семейных врачей на подделке Covid-сертификатов в Кировоградской области. Ежемесячно в базу данных врачи вносили до 50 поддельных записей о вакцинации. К махинациям они также привлекали медсестру.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, медсестра находила среди пациентов тех, кто сомневался в вакцинации, и предлагала им оплатить 3 тысячи гривен и получить сертификат, минуя саму процедуру.

После получения средств врачи вносили персональные данные якобы вакцинированной особы в журнал регистрации вакцинированных и в электронную систему здравоохранения "eHealth".

Так называемый бизнес медиков процветал более года. Ежемесячно в базу данных врачи вносили до 50 поддельных записей о вакцинации. Таким образом они заработали до 2 миллионов гривен.

Отмечается, что во время обысков в медучреждении правоохранители обнаружили журналы регистрации вакцинированных лиц и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

Отметим, после введения ограничений для невакцинированных в Украине заработала масштабная схема изготовления поддельных "ковидных" документов. По этим делам суды уже вынесли более 100 приговоров.

Так, масштабную схему изготовления поддельных международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 СБУ ликвидировала в январе этого года.

Выяснилось, что для серийной фальсификации международных свидетельств о вакцинации от Covid-19 злоумышленники создали в Закарпатской области собственную подпольную типографию, сообщает пресс-центр СБУ. Ее производственные мощности позволяли дельцам ежемесячно подделывать тысячи медицинских документов.