Двоє бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну, отримали тюремні строки

Військова контррозвідка та Служба безпеки України притягнути до відповідальності ще двоє двох полонених окупантів. Вони отримали тюремні терміни за співпрацю з бойовиками РФ і причетні до захоплення Дебальцевого і Попасної.

Про це повідомляють у пресслужбі СБУ

Суд визнав зловмисників винними у державній зраді та участі у терористичній організації. Їм призначено по 10 і 13 років за ґратами.

13 років тюрми отримав бойовик із позивним "Трєфа", який ще з 2017 року брав активну участь у бойових діях проти підрозділів АТО на сході України, а після початку повномасштабної війни він обстрілював цивільну інфраструктуру Попасної на Луганщині зі ствольної артилерії та мінометів.

Інший засуджений був оператором-навідником бойової машини піхоти батальйону "Восток". Ще на початку 2015 року він штурмував Дебальцеве, а з 2022 – воював проти Сил оборони на Авдіївському напрямку.

Згідно з повідомленням, бойовики перебували в складі терористичних груп ЛНР та ДНР і брали активну участь у збройних конфліктах на східному фронті проти сил оборони України.

Обидва зловмисники потрапили в полон українських захисників під час боєзіткнень у Донецькій та Луганській областях.