Двоє мешканців Краматорська коригували ракетні удари окупантів по місцях дислокації ЗСУ

Служба безпеки затримала ще двох поплічників ворога під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах Донецької області. Зловмисниками виявились двоє мешканців Краматорська, які передавали окупантам локації Сил оборони на території регіону.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що правоохоронці затримали обох зловмисників під час виконання ними ворожого завдання.

"За даними слідства, один з них – збирав розвіддані та передавав їх своєму спільнику, який адміністрував проросійську групу у Телеграм і був "на зв’язку" з бойовиком окупаційного угруповання рф на східному фронті. Розвідінформація потрібна була загарбникам для підготовки прицільних ракетних ударів по Краматорському району", - повідомили в СБУ.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів виявлено мобільні телефони, які вони використовували для комунікації з агресором через месенджер.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили одному із затриманих про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчинене в умовах воєнного стану)", - зазначили в СБУ.

Дії іншого фігуранта – адміністратора прокремлівської інтернет-групи – кваліфіковано за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Наразі вони перебувають під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - зауважили правоохоронці.

Раніше, СБУ затримала двох ворожих інформаторок, які "зливали" окупантам локації Сил оборони у фронтових та прифронтових районах Донеччини. Одна з них працювала на "вагнерівців", які штурмують Бахмут.