Двоє російських шпигунів намагалися влаштувати свого агента до оборонного заводу у Києві

Служба безпеки встановила особи ще двох російських посадовців, які причетні до розвідувально-підривної діяльності проти України. Вони вивідували секретні дані на "Укроборонпромі".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що одним із зловмисників є співробітник головного управління міжнародного військового співробітництва Міноборони РФ полковник Дмитро Гулій.

Ще одним російським шпигуном виявився заступник директора правового департаменту Міністерства економічного розвитку країни-агресора Віталій Техтелєв.

Зловмисники народилися в Україні, тому шукали для виконання поставлених завдань людей серед своїх знайомих та залучили колишнього однокласника одного з підозрюваних, який працював на підприємстві ДК «Укроборонпром» та погодився їм допомагати.

"Встановлено, що на початку повномасштабного вторгнення вони дистанційно завербували мешканця Києва. Невдовзі чоловік отримав від них завдання – влаштуватися до однієї з оборонних компаній в столичному регіоні. Кінцева мета цього агента – збирати та передавати в РФ розвіддані", - зауважують в СБУ.

Там додають, що таким чином російські посадовці намагались отримати секретну інформацію про наявне українське озброєння, яке надходить Силам оборони на фронт.

Крім того, шпигунів цікавили дані про наслідки російських ракетних ударів по критичній інфраструктурі Києва.

"У лютому 2023 року Служба безпеки затримала ворожого агента і повідомила йому про підозру у державній зраді. Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого – він надав персональні дані своїх "кураторів" з РФ", - повідомляють правоохоронці.

За даними слідства, зв’язок з російськими посадовцями зрадник підтримував через месенджер.

У разі захоплення Києва вони обіцяли своєму агенту лояльне ставлення з боку окупантів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом росіянам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство вчинене за попередньою змовою групою осіб). Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності", - підкреслили в СБУ.

Раніше Служба безпеки встановила, що віцеадмірал ВМС Росії Віктор Соколов причетний до масованих російських ударів по цивільним об’єктам України. З серпня 2022 року він особисто віддавав накази здійснювати пуски крилатих ракет “Калібр” по українській енергетичній інфраструктурі. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.