Двоє військкомів в Рівненській області побили військового — до них прийшло ДБР (ФОТО/ВІДЕО)

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили посадовців Рівненських обласного та районного територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які побили підлеглого та знущалися з нього. У них провели обшуки, в одного — виявили наркотики.

Про це 27 липня повідомила пресслужба ДБР.

Водій стрілецької роти однієї із військових частин Рівненського районного ТЦК та СП планував доповісти про порушення військкомів під час служби. Щоб не допустити цього, посадовці вирішили побити його.

Керівник Рівненського обласного ТЦК бив військовослужбовця, в той час, як керівник районного ТЦК фільмував процес на телефон. Військкоми використали биту, а також змучили чоловіка ставати навколішки та вимолювати пробачення.

У одного з керівників військоматів у Рівненській області знайшли наркотики. Фото: ДБР

Обшуки у рівненських військкомів — знайшли наркотики

Працівники ДБР 26 липня провели 6 обшуків за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах керівників центрів комплектування. Виявили та вилучили мобільні телефони, один із яких належить потерпілому. Вдома у керівника Рівненського обласного ТЦК виявили биту, якою били потерпілого.

У керівника районного ТЦК та СП вилучили 8 пакетів із білою речовиною, яка може бути амфетаміном, знаряддя для вживання наркотичних речовин. Посадовцю оголосили про підозру у незаконному зберіганні психотропних речовин з метою збуту у великих розмірах (ч. 2 ст. 307 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Керівнику обласного ТЦК та СП оголосили про підозру у перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

ДБР ініціювало звернення до слідчого судді щодо обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення від посад.

Масові перевірки ТЦК — з чого все почалося

22 липня начальнику Одеського обласного військкомату Євгену Борисову повідомили про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Його сім'я під час повномасштабної війни придбала нерухомість на іспанському узбережжі та машини на мільйони доларів. Разом з цим, відомо, що він організовував корупційні схеми, користуючись своєю посадою.

Через схеми незаконного збагачення Борисова, що викликало обурення у суспільства, в країні розпочали масові перевірки начальників ТЦК. Голова держави пообіцяв, що результати інспекції ТЦК мають бути до кінця липня.

Загалом відомо, що від початку війни ДБР розслідує вже 106 кримінальних проваджень щодо порушень під час роботи ТЦК та військово-лікарських комісій.

Як повідомити про порушення під час роботи ТЦК та СП

Якщо ви зіткнулися з проблемами під час взаємодії з ТЦК та СП, потрібно повідомляти Міноборони: