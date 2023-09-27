Ексадвокату Медведчука та Шарія повідомили про підозру: влаштувався до окупаційного "уряду РФ" на Херсонщині

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, який зараз очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області РФ".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що Рибін був особистим адвокатом Медведчука та Шарія, які підозрюються у державній зраді.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації РФ", - зауважують в СБУ.

За даними слідства, на цій "посаді" Рибін виконує завдання Москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди.

Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина Росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року.

У межах "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність)", - підкреслюють у відомстві.

Там нагадують, що раніше СБУ вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

"Оскільки колаборант перебуває на тимчасово окупованій частині України, тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти нашої держави", - наголошують в СБУ.

Раніше слідчі Служби безпеки зібрали доказову базу на ще одного колишнього топпосадовця, який переховується від правосуддя на території країни-агресора, а саме на В’ячеслава Заневського – колишнього керівника охорони президента-втікача Віктора Януковича.