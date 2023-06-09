Ексчиновники Держгеокадастру на Вінниччині вкрали десятки гектарів державних земель

Кіберфахівці Служби безпеки України спільно з ДБР продовжують системну роботу з викриття колишніх високопосадовців Держгеокадастру на розкраданні сільськогосподарських земель державної власності. Наразі зібрано доказову базу на чотирьох колишніх керівників Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисники незаконно видавали накази про передачу у власність одній і тій же особі земельних ділянок по два і більше разів за одним цільовим призначенням, тобто здійснювали незаконну "подвійну приватизацію". Потім такі ділянки реалізовували в інтересах третіх осіб.

Таким чином посадовці вивели з держвласності 30 земельних ділянок на площі понад 60 гектарів.

Їх загальна ринкова вартість становить більше ніж 85 млн грн.

"На підставі зібраних доказів всім 4-м посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів", - повідомили в СБУ.

Там додають, що триває слідство для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, що у квітні 2021 року кіберфахівці СБУ задокументували масштабну оборудку щодо відчуження сільськогосподарських земель державного фонду України.

До організації злочинного механізму причетні керівники 22 регіональних управлінь Держгеокадастру.

Протиправний механізм функціонував через "прогалини" у роботі "Національної кадастрової системи" та системи електронного документообігу "Докпроф", до якої організатори оборудки вносили недостовірні відомості.

Тоді СБУ надіслала офіційного листа до Держгеокадастру з вимогою негайно усунути недоліки, виявлені Службою у роботі інформаційних систем відомства.

Вісьмом очільникам держустанов у Житомирській, Кіровоградській та Чернігівській областях повідомлено про підозру раніше.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Як повідомлялося раніше, посадовців Головного управління Держгеокадастру в Хмельницькій області викрили на тому, що вони незаконно роздали приватним особам 40 га землі. Ринкова вартість розданих ділянок складає понад 3 млн. грн.