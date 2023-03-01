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Ексглаву "Борисполя" засудили до 5 років позбавлення волі: у чому його звинувачують
Вищий антикорупційний суд визнав винуватим у зловживанні службовим становищем колишнього в.о. генерального директора аеропорту "Бориспіль" Євгена Дихне. У якості покарання йому призначили 5 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС.
Іншу обвинувачену у цій справі - начальницю служби договорів неавіаційної діяльності аеропорту "Бориспіль" Олесю Левочко - засудили до 4 років ув'язнення.
Обом обвинуваченим заборонили протягом 3 років обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Крім того, вони мають сплатити штраф - по 8,5 тис. гривень кожен.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Також Антикорсуд наказав стягнути солідарно з обох обвинувачених на користь Фонду держмайна майже 11 млн гривень - як компенсацію за заподіяну матеріальну шкоду.
Вирок може бути оскаржений до Апеляційної палати ВАКС протягом 30 днів.
Нагадаємо, за даними слідства, Дихне та Левочко без конкурсу та за заниженою вартістю дозволили компаніям "Артерія Груп" і "Кофе Бар Плюс" орендувати приміщення на 3 поверсі терміналу D аеропорту "Бориспіль". Збитки від такої оборудки правоохоронці оцінили у понад 16,5 млн гривень.