Ексглаву ДФС відправили під арешт із заставою у 523 млн гривень

Вищий антикорупційний суд 31 жовтня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 523,2 млн грн для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова, який підозрюється в одержанні 722 млн гривень неправомірної вигоди.

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Про це повідомили пресслужби САП і Центру протидії корупції.

Насірова поки що відправили до СІЗО до 17 грудня 2022 року. У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено ряд процесуальних обов’язків:

прибувати до детектива, прокурора та суду за першим викликом;

не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти прокурора, детектива або суд про зміну свого місяця проживання та роботи;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваними у справі та свідками;

здати на зберігання до відповідного територіального підрозділу Державної міграційної служби України паспорт (паспорти) для виїзду за кордон;

носити електронний засіб контролю (браслет).

Нагадаємо, за версією слідства Насіров протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб понад 722 млн гривень хабарів. Підозрюється, що за ці кошти колишній очільник ДФС допоміг компаніям бізнесмена Олега Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ.

Зазначимо, що Насіров також є обвинуваченим у епізоді "газової справи" колишнього депутата Верховної Ради Олександра Онищенка зі збитками на 2 млрд грн. В свою чергу, Бахматюк наразі є підозрюваним у розкраданні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України VAB Банку.