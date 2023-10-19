Ексголові "Укртелефільму" та бізнесмену дали тюремні строки через угоду з продажу 60 об’єктів у Києві

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду 18 жовnня визнала колишнього керівника держпідприємства "Укртелефільм" та директора приватного підприємства винуватими у продажі майнових прав на нерухомість ДП, що завдало державі понад 67,7 мільйона гривень збитків. Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зокрема, першого визнано винуватим за частиною 4 статті 358 (використання завідомо підробленого документа) та частиною 2 статті 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу.

Йому призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані зі здійсненням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на три роки та штрафом у розмірі 17 тисяч гривень.

Директора ПП визнано винуватим за тими ж статтями та частиною 3 статті 209 КК (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, організованою групою або в особливо великому розмірі). Йому дали вісім років тюрми з позбавленням права обіймати зазначені вище посади на три роки і штрафом в тому ж розмірі, а також з конфіскацією половини майна.

Нагадаємо, що цю справу було скеровано до ВАКС майже рік тому, 1 листопада 2022 року. Окрім двох зазначених осіб, її фігурантами є колишні посадовці "Укртелефільму" та Держкомітету телебачення і радіомовлення, а також двоє представників комерційних структур. Щодо них вироки суд ще не виніс.

За даними розслідування Національного антикорупційного бюро, у 2017-2018 роках чинний та колишній керівники "Укртелефільму" в змові з колишнім керівником відділу з правових питань ДП, приватними особами та заступником голови Держкомтелерадіо на підставі підроблених документів без дозволу Держкомтелерадіо як органу управління майном продали приватній юрособі майнові права на понад 60 об’єктів нерухомості у столиці.

Частину нерухомості спільникам вдалось зареєструвати за підконтрольною юрособою та в подальшому задля легалізації злочинно набутого майна перереєструвати на підконтрольних фізичних та юридичних осіб. Кінцевою метою злочину був продаж нерухомості за ринковими цінами. Внаслідок цього "Укртелефільму" було завдано майже 67,73 мільйона гривень збитків.

Матеріали ж розслідування стали підґрунтям для визнання Господарським судом Києва недійсним договору купівлі-продажу майна між "Укртелефільмом" та ТОВ "Лодокс", після чого розпочалися заходи для відшкодування збитків ДП та перереєстрація об’єктів нерухомості на його користь.

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