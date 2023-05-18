Ексголову Верховного суду Князєва арештували з альтернативою внесення застави: яку суму потрібно внести

Вищий антикорупційний суд 18 травня обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 107,360 млн грн застави колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд ухвалив рішення взяти під варту підозрюваного в залі суду", - йдеться у повідомленні.

Строк дії запобіжного заходу - до 14 липня включно.

У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Нагадаємо, САП та НАБУ викрилимасштабну корупцію у Верховному суді.За версією слідства, Всеволод Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Напередодні судді Верховного Суду на пленумівисловили недовіру та достроково припинили повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. Незабаром йому та його спільнику адвокатуповідомили про підозру.