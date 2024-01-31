За ексголову Верховного Суду Князєва внесли заставу

Вчора слідчий суддя ВАКС зменшивши заставу колишньому голові Верховного Суду Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,168 млн грн. Сьогодні за нього внесли гроші і він зможе вийти із СІЗО.

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Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Наразі Князєв ще перебуває в слідчому ізоляторі, але сьогодні вийде СІЗО під певні зобов’язання. Зокрема він повинен носити електронний браслет, не покидати Київ, не контактувати з іншими підозрюваними, здати закордонні паспорти, тощо.

В ЦПК зазначають, що навряд чи Князєв міг особисто внести гроші, оскільки всі його активи були арештовані, а захист стверджував, що сім'я підозрюваного могла внести найбільше 10 млн грн.

Сам Князєв, перебуваючи у СІЗО скаржився, що через арешт всього майна та рахунків в нього не має коштів навіть на те, щоб оплатити у камері доступ до Інтернету.

Адвокат Князєва заявив, що заставу за нього внесла одна з фінансових компаній. За його словами, останні два місяці у Князєва сильно погіршувався стан здоров'я, але через відсутність достатньої кількості конвою в СІЗО, його могли вивести на лікування до клініки. У зв'язку з чим одним із адвокатів Князєва було ухвалено рішення про звернення до фінансової компанії, щоб та внесла заставу.

"Як тільки Князєв вийде із СІЗО, він одразу лягає до лікарні на лікування. Князєву потрібно покращити стан свого здоров'я, щоб підготуватися до розгляду справи по суті. Розглядати справу по суті розпочнуть уже 1 березня", - заявив адвокат Володимир Клочков.

З травня 2023 року, коли Князєв опинився під вартою із можливістю вийти під заставу у 107 млн грн, ця сума постійно зменшувалася. Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня -до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).