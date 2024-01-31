Ексголову Верховного Суду Князєва залишили під вартою, але знову зменшили розмір застави

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою ексголову Верховного Суду Всеволода Князєва до кінця березня, водночас зменшивши йому розмір застави з 20 млн грн до 18,2 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"30 січня 2024 року слідчий суддя Вищого антикорупційного суду підтримав позицію прокурора САП та продовжив дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому голові Верховного Суду", - зауважили в САП.

Зазначається, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою діятиме до 29 березня.

Крім того, суд також вирішив зменшити розмір застави з 20 млн грн до 18,168 млн грн.

Якщо відповідну суму буде внесено, Князєв зможе вийти з-під варти, а на нього буде покладено низку процесуальних обов’язків.

Справа Князєва: що відомо

Нагадаємо, що НАБУ викрило масштабну корупційну схему у Верховному суді та затримало його голову Князєва за підозрою в отриманні 2,7 мільйона доларів хабаря 15 червня.

Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції. 26 травня замість нього головою Верховного суду обрали Станіслава Кравченка.

Спершу Князєва арештували з можливістю виходу під заставу в 107 мільйонів гривень, але потім зменшили цю суму до 75 мільйонів. 31 серпня ВАКС зменшив розмір застави вже до 55 мільйонів гривень, 26 вересня - до 45 мільйонів, а 11 жовтня - до 35 мільйонів. 5 грудня суд вчергове зменшив розмір застави підозрюваному з 35 мільйонів до 27 мільйонів гривень.

Розслідування проти Князєва НАБУ завершило 3 жовтня: йому інкримінують частину 4 статті 368 Кримінального кодексу (отримання хабаря).

В свою чергу, пособником у хабарництві та шахрайстві виявився адвокат Олег Горецький, який згодом пішов на угоду зі стороною обвинувачення, визнавши свою вину. Вже 12 жовтня йому дали п'ять років позбавлення волі без конфіскації майна із звільненням від відбування покарання з іспитовим строком три роки. В свою чергу, в дачі хабаря голові Верховного суду підозрюють бізнесмена та колишнього депутата Верховної Ради Костянтина Жеваго.