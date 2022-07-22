Екскерівника банка підозрюють у привласненні майже півмільярда гривень

Колишній голова одного з українських банків сприяв оформленню кредитів на підставних юридичних осіб. Збитки фінустанови від неповернення коштів становлять 477 млн грн.

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Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Так, за даними слідства, підозрюваний, будучи головою правління банку та діючи разом з іншими службовими особами, упродовж 2014 року сприяв розтраті майна банку в особливо великих розмірах.

Ними було оформлено та видано кредитів на підставних юридичних осіб на 477 млн грн, які не були повернуті.

Наразі Офісом генерального прокурора вже скеровано до суду обвинувальні акти стосовно голови та заступника голови спостережної ради, які розтратили та легалізували кошти банку.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому голові правління банку у пособництві в розтраті коштів (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191КК України)", - йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України.

Про який саме банк йде мова, правоохоронці не повідомляють.