Екскерівника Держрезерву підозрюють у завданні збитків на понад 205 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем колишньому тимчасово виконувачу обов’язки голови Державного агентства резерву України. Його дії призвели до втрати державою понад 205 млн гривень.

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Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається. що прокуратурою повідомлено про підозру експосадовцю Державного агентства резерву України за фактом зловживання службовим становищем.

За даними слідства, підозрюваний у 2021 році організував злочинну схему реалізації дизельного палива з Держрезерву за значно заниженою вартістю.

"Він продав 18 тис тонн дизпалива з Держрезерву за ціною вдвічі меншою ринкової. Такі дії посадовця завдали збитків державі на суму 205 млн грн та негативно вплинули на обороноздатність нашої країни", - повідомили у прокуротурі.

Як зазначають у Державному бюро розслідувань, чиновник проігнорував рекомендації Міністерства економіки щодо забезпечення проведення належної оцінки ринкової вартості дизпалива.

ДБР підозрює колишнього керівника Держрезерву України у зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 ККУ). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 6 років.

У ДБР також зазначили, що наразі чиновник обіймає посаду заступника голови Державної інспекції архітектури та містобудування.

Зазначимо, Кабінет міністрів має намір ліквідувати Державне агентство резерву та передати його збиткові підприємства до Фонду державного майна, а нафтобази "Нафтогазу". На місці ліквідованого агентства буде створено нове відомство, яке діятиме за новими принципами.