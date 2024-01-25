Екскерівника УДП та двох ексдепутатів Одеської облради підозрюють в привласненні 32 барж на 80 мільйонів

25 січня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) у співпраці зі Службою безпеки України (СБУ) висунули звинувачення шістьом особам, які привласнили майно ПрАТ "Українське Дунайське пароплавство" на 80 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Злочинну групу організували два колишніх депутати Одеської обласної ради та колишній керівник ПрАТ "УДП". Їм інкримінують привласнення і розтрату майна через зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191), заволодіння чужим майном (ч. 4 ст. 190) і відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209).

За інформацією слідства, у серпні 2017 року два депутати Одеської обласної ради розробили схему привласнення ліхтерів "УДП" з метою будівництва барж більшого розміру та місткості для особистого комерційного використання.

В рамках цієї схеми до спільної діяльності були залучені троє осіб та колишній керівник "УДП", який підписав угоди про фрахт 18 ліхтерів на загальну суму приблизно 44,3 млн грн. Після закінчення трудового контракту директора, зловмисники ввели в оману нове керівництво компанії та уклали додаткові угоди на передачу ще 14 ліхтерів, вартістю 38,35 млн грн.

У НАБУ встановили, що 32 ліхтери були перевезені до Туреччинни, де їх розібрали і перебудували на 12 барж більшої місткості. Організатори злочину повернули ці баржі в Україну та зареєстрували на компанії, що знаходяться під їхнім контролем.

У рамках розслідування НАБУ та САП виявили новозбудовані баржі та забезпечили їх передачу в Національне агентство України з управління активами (АРМА).