Екскерівникам ДП "Антонов" оголосили підозри в рамках розслідування про знищення "Мрії", – ЗМІ

Служба безпеки України оголосила підозри колишньому генеральному директору ДП "Антонов" Сергію Бичкову та його підлеглим у межах розслідування про знищення літака "Мрія" російськими окупантами. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на джерела.

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Один із співрозмовників видання розповів, що за версією слідства, Бичков та деякі його підлеглі перешкоджали Нацгвардії в облаштуванні оборони аеродрому в Гостомелі перед початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Друге джерело уточнило, що затримано також керівника служби безпеки концерну Нетьосова. Співрозмовник підтвердив, що "зібрано докази, що саме екскерівники "Антонова" не пускали Нацгвардію на територію Гостомельського аеропорту і не давали будувати оборонні укріплення".

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року стало відомо, що через російський обстріл аеропорту в Гостомелі Київської області було спалено найбільший у світі літак Ан-225 "Мрія". У ДП "Антонов" планують відновити повітряне судно: вартість будівництва літака оцінювали в 500 млн євро.

У квітні 2022 концерн "Укроборонпром" звільнив генерального директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова.

А в жовтні Служба безпеки України повідомила про розслідування обставин знищення "Мрії". Зокрема, слідство зацікавилося, чому керівництво держпідприємства не вжило усіх необхідних заходів для збереження літака.