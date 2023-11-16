Екскомандир військової частини, а нині заступник голови РВА на Львівщині завдав державі 25 млн грн збитків

Військова контррозвідка Служби безпеки та ДБР викрили на Львівщині заступника голови РВА, який очолюючи військову частину, завдав державі 25 млн грн збитків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що перебуваючи на посаді командира військової частини Нацгвардії, у квітні 2022 року чоловік придбав за державні кошти 72 резервуари РГС-50 для зберігання пального за штучно завищеною вартістю.

"Встановлено, що військова частина придбала відповідні цистерни за майже 64,5 млн грн, хоча ринкова вартість резервуарів становила 39,3 млн грн", - зауважили в СБУ.

Таким чином незаконна діяльність фігуранта призвела до завдання збитків оборонному бюджету України на понад 25 млн грн.

За даними слідства, посадовець уклав цю угоду незважаючи на те, що декілька підприємств запропонували йому вигідніші умови щодо строків постачання та оціночної вартості РГС.

Крім цього, придбані цистерни не відповідали технічним вимогам – товщина їхнього металу була меншою, ніж передбачено технічними вимогами.

Відомо, що за станом здоров’я у березні 2023 року чоловік подав у відставку й наразі обіймає посаду заступника голови Золочівської районної військової адміністрації.

"На підставі зібраних доказів чиновнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану)", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу ‒ тримання під вартою.

"Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності причетних до нього осіб", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше ДБР повідомила про підозру начальнику служби логістики однієї з військових частин Житомирщини. Він мав доступ до місця зберігання техніки і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів. Офіцер продавав техніку через Інтернет та здавав у місцеві ломбарди.