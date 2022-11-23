Ексміністра освіти Табачника підозрюють в держзраді: координував роботу колаборантів

Колишньому міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у підозрі на сайті Офісу генпрокурора

За даними слідства, Табачник координував діяльність російських колаборантів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького з заступником міністра охорони здоров'я Росії Андрієм Плутницьким.

У прокуратурі підкреслюють, що він діяв як представник вищих органів влади РФ і допомагав окупантам у сфері охорони здоров'я на захоплених територіях.

Так, 1 травня 2022 року Табачник сконтактував Сальдо, Балицького та Плутницького. А 18 червня він листувався із Сальдо для організації зустрічі з "міністром надзвичайних ситуацій" в окупованому Криму з метою розвʼязання питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112".

Наприкінці липня Табачник цікавився у Сальдо й Балицького кількістю об’єктів інфраструктури, закладів освіти, медичних установ і виборчих дільниць.

Табачник також доповідав працівнику ФСБ Росії про некомпетентність Балицького у створенні мережі аптек на окупованій території.

В Офісі генпрокурора повідомили ексміністру освіту про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Табачнику загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, Табачник з 11 березня 2010 року до 23 лютого 2014 року обіймав посаду міністра освіти й науки. Після Революції гідності він утік з України. У 2015 році ексміністра оголосили в розшук у справі про розтрату майна через зловживання службовим становищем.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання Харківських угод допоміг Росії окупувати АР Крим.