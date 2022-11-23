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Ексміністра освіти Табачника підозрюють в держзраді: координував роботу колаборантів
Колишньому міністру освіти часів Віктора Януковича Дмитру Табачнику повідомили про підозру в державній зраді. За даними слідства, він допомагав колаборантам на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.
Про це йдеться у підозрі на сайті Офісу генпрокурора
За даними слідства, Табачник координував діяльність російських колаборантів тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей Володимира Сальдо та Євгена Балицького з заступником міністра охорони здоров'я Росії Андрієм Плутницьким.
У прокуратурі підкреслюють, що він діяв як представник вищих органів влади РФ і допомагав окупантам у сфері охорони здоров'я на захоплених територіях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Так, 1 травня 2022 року Табачник сконтактував Сальдо, Балицького та Плутницького. А 18 червня він листувався із Сальдо для організації зустрічі з "міністром надзвичайних ситуацій" в окупованому Криму з метою розвʼязання питання про створення "служби з надзвичайних ситуацій", підписання "договору" про співпрацю з "Управлінням внутрішніх справ у Херсонській області" та створення служби "112".
Наприкінці липня Табачник цікавився у Сальдо й Балицького кількістю об’єктів інфраструктури, закладів освіти, медичних установ і виборчих дільниць.
Табачник також доповідав працівнику ФСБ Росії про некомпетентність Балицького у створенні мережі аптек на окупованій території.
В Офісі генпрокурора повідомили ексміністру освіту про підозру в державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 ККУ). Табачнику загрожує від 15 років за ґратами до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.
Зазначимо, Табачник з 11 березня 2010 року до 23 лютого 2014 року обіймав посаду міністра освіти й науки. Після Революції гідності він утік з України. У 2015 році ексміністра оголосили в розшук у справі про розтрату майна через зловживання службовим становищем.
Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у державній зраді колишньому очільнику Міноборони України Михайлу Єжелю, який погодивши підписання Харківських угод допоміг Росії окупувати АР Крим.