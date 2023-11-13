Екснардепа Іллю Киву засудили до 14 років ув'язнення

У понеділок, 13 листопада, Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви. Його засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна.

Про це йдеться на сайті суду.

Зазначається, що розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Ківа переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ

Крім того, колишній нардеп також оголошений у міжнародний розшук.

Суд визнав екснардепа винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме:

ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч. 1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

ч. 2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни).

Суд остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.

Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.

Зазначимо, що 15 березня 2022 року Рада 335 голосами позбавила Киву депутатського мандату: тоді було повідомлено, щотой сам подав заяву про складання повноважень. Наразі Кива живе у Росії та продовжує вести активну медіа-діяльність.