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Екснардепа Іллю Киву засудили до 14 років ув'язнення
У понеділок, 13 листопада, Личаківський суд Львова ухвалив обвинувальний вирок у справі відносно колишнього народного депутата України від ОПЗЖ Іллі Киви. Його засудили до 14 років в'язниці з конфіскацією майна.
Про це йдеться на сайті суду.
Зазначається, що розгляд кримінального провадження здійснювався у формі спеціального судового провадження за відсутності обвинуваченого (in absentia), оскільки Ківа переховується від органів слідства та суду на території держави-агресора РФ
Крім того, колишній нардеп також оголошений у міжнародний розшук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Суд визнав екснардепа винним у вчиненні низки кримінальних правопорушень, а саме:
- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч. 1 ст. 111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч. 2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст. 436 (публічні заклики до агресивної війни).
Суд остаточно призначив Іллі Киві покарання у виді позбавлення волі строком 14 років з конфіскацією майна.
Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді.
Зазначимо, що 15 березня 2022 року Рада 335 голосами позбавила Киву депутатського мандату: тоді було повідомлено, щотой сам подав заяву про складання повноважень. Наразі Кива живе у Росії та продовжує вести активну медіа-діяльність.