Екснардепа Логвинського оголосили в розшук

Національне антикорупційне бюро розшукує колишнього народного депутата від фракції "Народний фронт" Георгія Логвинського. Про це 2 серпня повідомила пресслужба відомства.

Його підозрюють в організації схеми, завдяки якій компанія "Золотий Мандарин Ойл" заволоділа понад 54-ма млн грн.

За версією слідства, нардеп протягом 2013-2016 років розробив та реалізував злочинну схему із заволодіння коштами державного бюджету шляхом введення в оману Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Справа "Золотого Мандарину": підозра Логвинському

Георгію Логвинському оголосили про підозру 10 липня. Як зазначали в НАБУ, у вересні 2013 року представник ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" за вказівкою підозрюваного надіслав до ЄСПЛ заяву про стягнення з держбюджету України 54,179 млн грн. Видання Liga.net писало, що це гроші за мазут, який у 2000-х роках компанія передала на зберігання "Київенерго" і не змогла повернути.

Однак НАБУ вказувало, що на момент звернення до ЄСПЛ "Золотой Мандарин" не вживав заходів, спрямованих на стягнення заборгованості, оскільки все майно та рахунки фірми були арештовані для забезпечення виконання зобов’язань за боргами перед державним АТ "Родовід Банк" на суму понад 70 млн грн. Крім того, директор підприємства був притягнений до кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами.

Також підозрювані приховали від суду той факт, що ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" напередодні звернення до ЄСПЛ відступило права вимоги до ПАТ "Київенерго" на користь іншого підприємства та отримало за це 54,18 млн грн.

Слідство вважає, що після цього Логвинський домовився з керівництвом Міністерства юстиції України, щоб урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ підготував декларацію про дружнє врегулювання та фактично визнав вину держави за невиконання рішення суду у спорі між двома приватними компаніями, право вимоги за яким "Золотой Мандарин" відчужив.

На підставі цієї декларації на користь підконтрольного екснардепу та його поплічникам підприємства було повторно перераховано 54,179 млн грн, цього разу – з державного бюджету. Ці кошти надалі було легалізовано за допомогою конвертаційних центрів.

Схема, за якою ТОВ "Золотой Мандарин Ойл" незаконно отримало 54,1 млн грн. Графіка: НАБУ

Детективи НАБУ розпочали розслідування цих фактів у червні 2017 року, а в січні 2020-го року повідомили про підозру шістьом учасникам схеми.

Логвинському оголосили підозру лише цьогоріч, оскільки це стало можливим лише після того, як ексдепутат втратив імунітет, який він мав як родич судді ЄСПЛ. Ідеться про ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України (статті стосуються привласнення, розтрати майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, а також відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом). Наразі депутат перебуває за межами України.