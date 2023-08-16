АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
ЄБРР - бізнесу ЄБРР - бізнесу
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Екснардепа Святаша судитимуть за шахрайство та посягання на територіальну цілісність України

Екснародного депутата України від ОПЗЖ Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство
Екснародного депутата України від ОПЗЖ Дмитра Святаша судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо нардепа Дмитра Святаша, який у різних скликаннях був членом фракцій "Партії регіонів" та "Відродження".

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань.

 Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

"Нардепу інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом ", - підкреслили в Офісі генпрокурора

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

"У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", - підкреслили у прокуратурі.

Там додали, що у ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.

 У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

"У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою ", - зауважують у прокуратурі.

У відомстві зауважують, що у межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Прокуратура не називає прізвище нардепа, але судячи з фото, які публікує відомство, мова йде про Дмитра Святоша, який був народним депутатам України IV, V, VI, VII, VIII скликань від "Партії регіонів".

За президентства Віктора Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини. У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

Нагадаємо, що раніше МВС оголосило Святаша у розшук. Екс-нардеп розшукувався за частиною 1 статті 366-1 КК ("Декларування недостовірної інформації"). Дата зникнення Святаша на сайті МВС вказана 8 листопада 2019 року, місце зникнення — Харків.

При цьому Печерський суд міста Києва своїм рішенням від 18 червня 2019 року заборонив Святашу перетинати державний кордон України до погашення ним особистого боргу у розмірі 8,5 млн. грн. за кредитними картками УкрСиббанку, виданими свого часу нардепу.

Автор:
Світлана Манько