Екснардепа Святаша судитимуть за шахрайство та посягання на територіальну цілісність України

Прокуратура передала до суду обвинувальний акт щодо нардепа Дмитра Святаша, який у різних скликаннях був членом фракцій "Партії регіонів" та "Відродження".

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Зазначається, що прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IV-VIII скликань.

Його судитимуть за заклики до зміни меж території України, легалізацію майна та фінансове шахрайство.

"Нардепу інкриміновано посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, шахрайство, підроблення документів та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом ", - підкреслили в Офісі генпрокурора

За даними слідства, екснардеп, використовуючи свою політичну посаду, фактично керував однією з найбільших в Україні бізнес-структур із продажу транспортних засобів. Будучи кінцевим власником групи підприємств з понад 90 юридичних осіб, він отримав від банку кредитну лінію у сумі 50 млн доларів США.

"У якості забезпечення можливості повернення кредитних коштів обвинувачений передав у заставу банку близько 200 об’єктів нерухомості та корпоративні права. Після настання терміну повернення коштів він використав завідомо підроблені документи та переоформив майно на інші підконтрольні йому суб’єкти підприємництва, звільнивши у такий спосіб це майно з під обтяжень", - підкреслили у прокуратурі.

Там додали, що у ході проведення експертизи підтверджено завдання збитків такими діями на суму 1, 1 млрд гривень.

У 2019 році у зв’язку з оголошенням у розшук обвинувачений почав переховуватися на території РФ.

"У серпні 2022 року після захоплення частини території країни збройними силами РФ, обвинувачений розмістив на своїй сторінці у соцмережі пост, у якому закликав до зміни територіальної цілісності України, колабораційної діяльності та співпраці із окупаційною владою ", - зауважують у прокуратурі.

У відомстві зауважують, що у межах слідства за клопотанням прокуратури майно та активи екснардепа на суму понад 600 млн грн арештовано та передано в управління АРМА.

Прокуратура не називає прізвище нардепа, але судячи з фото, які публікує відомство, мова йде про Дмитра Святоша, який був народним депутатам України IV, V, VI, VII, VIII скликань від "Партії регіонів".

За президентства Віктора Януковича Святаш був одним з найвпливовіших та найзаможніших регіоналів Харківщини. У різні роки Дмитро Святаш був директором та почесним президентом українсько-латвійської корпорації ТОВ "Автоінвестстрой" (АІС), яке займалося імпортом автомобілів.

Нагадаємо, що раніше МВС оголосило Святаша у розшук. Екс-нардеп розшукувався за частиною 1 статті 366-1 КК ("Декларування недостовірної інформації"). Дата зникнення Святаша на сайті МВС вказана 8 листопада 2019 року, місце зникнення — Харків.

При цьому Печерський суд міста Києва своїм рішенням від 18 червня 2019 року заборонив Святашу перетинати державний кордон України до погашення ним особистого боргу у розмірі 8,5 млн. грн. за кредитними картками УкрСиббанку, виданими свого часу нардепу.