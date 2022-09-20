Експосадовців "Центренерго" підозрюють у махінаціях на 8 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України викрили чинних та колишніх посадових осіб ПАТ "Центренерго" у зловживанні службовим становищем та підробці офіційних документів на користь комерційної фірми.

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Про це повідомляє НАБУ.

За версією слідства, у листопаді 2019 року ПАТ уклало з приватною компанією договір на поставку газу, а у травні 2020 року здійснило передоплату за законтрактований обсяг газу на червень 2020 року.

Втім, газ поставили лише на частину передоплати, а заборгованість, яка виникла перед ПАТ "Центренерго", вирішили нівелювати, піднявши ціну вже фактично поставленого газу шляхом підроблення офіційних документів. В результаті Центренерго завдано збитків на 8,25 млн грн.

Дії підозрюваних кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, зокрема посадовими особами іноземних держав) та ч. 1 ст. 366 (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) Кримінального кодексу України.

Ідеться про двох колишніх членів правління Центренерго, чинного начальника одного з департаментів ПАТ і директора приватного підприємства.

Оскільки один із ексчленів правління компанії переховується від слідства, про підозру йому повідомили заочно.