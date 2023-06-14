Екссудді Чаусу призначили 10 років вʼязниці за хабарництво

Вищий антикорупційний суд призначив 10 років вʼязниці колишньому судді Дніпровського районного суду міста Києва, якого викрили на вимаганні та одержанні хабаря в 150 тисяч доларів. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що його визнали винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4. ст. 368 КК України ("Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням").

Крім тюремного строку, ексуддю позбавили права обіймати посади у судовій гілці влади строком на 3 роки та конфіскували його майно.

Як пише Центр протидії корупції, фігурантом справи є Микола Чаус, його затримали одразу в залі суду.

Вирок може бути оскаржений протягом 30 днів, і Чаус вже заявив, що подаватиме апеляцію.

Справа Миколи Чауса

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало Миколу Чауса ще 9 серпня 2016 року. Повідомлялося, що він обіцяв винесення "потрібного" рішення у справі про торгівлю наркотиками, а отримані гроші закопав на своєму городі у літрових банках. На початку вересня Верховна Рада дала згоду на його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.

Проте виявилося, що Чаус зник. Ще 16 серпня 2016 року його оголосили у всеукраїнський, а потім і у міжнародний розшук. У лютому 2017 року суддю затримали та заарештували у Молдові, проте вже у квітні, коли термін арешту минув, відпустили на волю. Чаус просив молдавську владу надати йому притулок, і, попри відмову, залишився жити у Молдові.

На початку квітня 2021 року у ЗМІ з'явилася інформація про викрадення екс-судді у Кишиневі нібито співробітниками ГУР. У травні в месенджері Telegram з'явився аккаунт, на якому почали публікуватися відеозаяви Чауса, в яких він говорив, що з ним усе гаразд і він знаходиться в безпечному місці. Проте до кінця липня його місцезнаходження залишалося невідомим.

30 липня 2021 року екссуддю знайшли в селі на Вінниччині. Пізніше стало відомо, що СБУ доставила його до Києва, проте НАБУ безрезультатно спробувало "відбити" Чауса, влаштувавши погоню за автомобілями спецслужби вулицями столиці.

3 серпня детективи НАБУ все-таки затримали екс-суддю у лікарні "Феофанія". Наступного дня Вищий антикорупційний суд обрав йому запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. 6 серпня стороні захисту було відкрито матеріали справи про хабарництво. У результаті в листопаді 2021 року справу було направлено до суду.