Ексведучій телеканалів Медведчука Діані Панченко повідомили про нову підозру

Служба безпеки задокументувала нові злочини прокремлівської пропагандистки Діани Панченко, яка сприяє збройній агресії РФ проти України.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

У відомстві нагадують, що після роботи на підсанкційних телеканалах Віктора Медведчука Панченко виїхала до тимчасово окупованого Донецька, щоб продовжити інформаційно-підривну діяльність на користь країни-агресора.

"Встановлено, що з жовтня 2022 року по теперішній час Панченко за вказівкою з Москви сприяє військово-політичному керівництву РФ в підривній діяльності проти України", - зазначають в СБУ.

Зокрема, фігурантка систематично виправдовує збройну агресію РФ проти України, підтримує та пропагує окупацію регіонів нашої держави, а також маніпулятивно висвітлює військово-політичну ситуацію в Україні і закликає наших співгромадян не чинити спротив окупантам.

Матеріали вказаного змісту Панченко систематично викладає на власному Ютуб-каналі, який налічує майже 1 млн користувачів.

Крім того, пропагандистські «сюжети» та «публікації» Панченко «розганяє» через мережу прокремлівських Телеграм-каналів.

"На підставі нових фактів злочинної діяльності слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - підкреслили в СБУ.

Там додають, що оскільки Панченко переховується від правосуддя, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, що у січні цього року СБУ вже повідомила Панченко про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Діана Панченко тривалий час працювала телеведучою на телеканалі NewsOne.

Телеканали "112 Україна", NewsOne та ZIK були відключені від телемовлення 2 лютого 2021 року через кілька годин після публікації указу президента Володимира Зеленського про введення санкцій проти них та їх власника — нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака.