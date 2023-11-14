Ексзаступника голови правління банку"Фінанси і Кредит" підозрюють у розкраданні пів мільярда гривень

Колишньому заступнику голови правління банку "Фінанси та Кредит" олігарха Костянтина Жеваго повідомили про підозру в участі у злочинній організації та розтраті понад пів мільярда гривень.

Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

Зазначається, що колишній власник установи ще у 2010 році створив злочинну організацію, через яку були вкрадені гроші банку, підриваючи українську економіку. До виведення коштів та подальшої їх легалізації він залучив серед інших й службову особу АТ «Банк «Фінанси та Кредит» – заступника голови правління, який також обіймав посаду члена кредитного комітету банку.

"За його допомогою було вкрадено майже 560,5 млн грн. Колишній власник достеменно знав, що до фінансових активів банку входять банківські депозити фізичних та юридичних осіб та кошти, отримані в межах рефінансування від Національного банку", - зауважують в ДБР.

За даними слідства, ексвласник банку через підставних осіб отримав контроль над приватним товариством, яке штучно отримувало кредитні кошти від банку. Рішення приймались Кредитним Комітетом установи, до якого входили залучені ексолігархом голова та члени Правління АТ «Банк «Фінанси та Кредит», у тому числі й заступник голови правління.

"Після перерахування грошей на комерційну структуру, гроші перенаправлялись у підконтрольні олігарху компанії-нерезиденти для їх подальшої легалізації", - підкреслили в ДБР.

Там додали, що колишньому заступнику голови правління банку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах у складі злочинної організації).

"Його затримано, вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили в ДБР.

У відомстві нагадали, що наразі накладено арешт на майно підозрюваного олігарха, а також пов’язаних з ним юридичних осіб.

Зокрема, заарештовані акції його підприємств на сотні мільйонів гривень та корпоративні права товариств, 26 об’єкти нерухомості. Також, накладено арешт на майно інших юридичних осіб, які пов’язані з колишнім депутатом. Серед іншого, це 14 майнових комплексів, 21 частина майнових комплексів, 30 нежитлових приміщень, 10 квартир.

Ще у жовтні 2020 року арештовані активи, вартістю понад 300 млн гривень, були передані до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

Зауважимо, власником банку "Фінанси і Кредит" є екснардеп та бізнесмен Костянтин Жеваго.

Його підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень за частиною 3 статті 27, частиною 5 статті 191 (організація привласнення чи розтрати майна в особливо великих розмірах або організованою групою) та частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу (відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі).

Йдеться про розтрату 113 мільйонів доларів банку "Фінанси та Кредит". Також про підозру повідомили низці топменеджерів цієї фінустанови, що нині знаходиться в стані ліквідації. У липні 2021 року Жеваго був оголошений у міжнародний розшук.

У грудні 2022 року французькі правоохоронці затримали Жеваго на гірськолижному курорті Куршевель, того ж місяця французький суд ухвалив рішення про екстрадиційний арешт бізнесмена. Пізніше Жеваго вийшов на свободу, сплативши заставу в 1 мільйон євро.

У січні 2023 року Фонд гарантування вкладів подав проти Жеваго позов про відшкодування збитків банку "Фінанси та Кредит" та його кредиторів на суму 46 мыльярдів гривень. У березні Господарський суд Києва арештував частину активів компанії Жеваго Ferrexpo в рамках справи за позовом ФГВ.