Ексзаступника міністра Лозинського взяли під варту

У п’ятницю, 17 лютого, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду постановила взяти ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського під варту з правом внесення застави у понад 50 млн грн.

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Про це повідомили у пресслужбі суду.

"За результатами розгляду колегія суддів залишила апеляційну скаргу сторони захисту без задоволення та задовольнила апеляційну скаргу прокурора. Апеляційна палата застосувала запобіжний захід до підозрюваного у виді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 50, 23 млн грн з покладанням додаткових обов’язків", - сказано в повідомленні.

Запобіжний захід діє до 22 березня 2023 року. Лозинського взяли під варту у залі суду.

Зазначимо, раніше ВАКС обрав Лозинському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. В результаті і прокурор, і захист оскаржили ухвалу слідчого судді.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів звільнив Василя Лозинського з посади заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури.

Його затримали під час отримання 400 тисяч доларів США хабаря. Ці кошти заступник міністра одержав за сприяння укладанню договорів на закупівлю обладнання та техніки за завищеними цінами.

Підприємця Сергія Кривого, якого обвинувачують у пропозиції Лозинському хабаря, суд також постановив взяти під варту до 24 березня (включно) з альтернативою застави у понад 100 млн грн.