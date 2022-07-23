Ексзаступника секретаря РНБО Володимира Сівковича підозрюють у держзраді

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у держзраді колишньому заступнику секретаря Ради нацбезпеки і оборони Володимиру Сівковичу та трьом співробітникам ФСБ Російської Федерації за шпигунство.

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Зазначається, що 5 служба федеральної служби безпеки РФ утворила організацію для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України. Очолив її начальник 9 ("українського") управління департаменту оперативної інформації 5-ої служби ФСБ Росії Ігор Чумаков.

"До її складу входили співробітники ФСБ, у тому числі Олександр Чуліндін, Марина Тєрєнтьєва та представники інших державних органів країни-агресора. Залучили ФСБешники до своєї протиправної діяльності й представників колишньої влади в Україні, які у 2014 році "перебрались" до Москви, зокрема Володимира Сівковича. Також у злочинну групу входив ексначальник ГУ СБУ в Криму Олег Кулініч, який у свою чергу залучив до групи інших громадян України", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що Сівкович координував роботу з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять держтаємницю, та намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Зокрема, для прикриття ексзаступник секретаря РНБО створив у Москві "політичний офіс", працівники якого начебто займались суспільно-політичною діяльністю. А насправді проводили розвідувально-підривну діяльність проти України, залучивши до негласного співробітництва осіб, які мають розвідувальні можливості в Україні та спроможні надавати допомогу працівникам ФСБ.

Володимиру Сівковичу повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 1 ст. 111 (державна зрада).

Водночас співробітникам 5-ї служби ФСБ Ігорю Чумакову, Олександру Чуліндіну та Марині Тєрєнтьєвій - за ч. 1 ст. 114. (шпигунство).

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали у Києві хакера, який спеціалізувався на викраденні інформації з обмеженим доступом, що циркулює в електронних системах вітчизняних та іноземних компаній і банків.