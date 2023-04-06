Фіксував наслідки російського ракетного удару по багатоповерхівці в Запоріжжі: затримано ворожого інформатора

Служба безпеки затримала ще одного поплічника агресора у ході контрдиверсійних заходів у прифронтових районах на півдні України. Зловмисник збирав для окупантів інформацію про наслідки російських ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено, що зловмисник зафіксував та переслав ворогу фото зруйнованого багатоквартирного будинку, по якому загарбники вдарили 22 березня цього року.

Така інформація потрібна була окупантам для підготовки нових обстрілів регіону.

"За даними слідства, ворожим інформатором виявився місцевий працівник IT-сфери, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці. У поле зору агресора він потрапив через поширення у соцмережах дописів на підтримку збройної агресії РФ", - повідомили в СБУ.

Правоохоронці встановили, що для комунікації з окупантами зловмисник використовував месенджер Телеграм, а передачу зібраних відомостей здійснював у вигляді фото- та відеоматеріалів будівель із описом прилеглої території.

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом.

В СБУ додали, що наразі триває розслідування для притягнення зловмисника до відповідальності.

Раніше СБУ затримала ворожого агента на Дніпропетровщині, який збирав розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території області.