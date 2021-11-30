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Финансовые махинации и наркобизнес в ЕС: во Львове СБУ ликвидировала международную преступную группу (ФОТО, ВИДЕО)
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) прекратили деятельность трансграничной преступной группы, похищавшей деньги у граждан Европейского Союза.
Как сообщает пресс-центр СБУ, в дальнейшем злоумышленники использовали эти финансы в сфере наркоторговли. По предварительной информации, ущерб от деятельности группы составляет миллионы евро.
Согласно оперативным данным, группа действовала в течение двух лет и состояла из 11 человек.
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Одна "реализация" злоумышленников приносила им около 500 тысяч евро "доходов".
В СБУ отмечают, что их последнее преступление было зафиксировано на территории Королевства Нидерланды. Там они вкладывали украденные деньги в наркобизнес. В частности, организовали трансфер "роттердамского" кокаина для продажи в Украине.
Передача осуществлялась партиями по полкилограмма. Кроме кокаина злоумышленники торговали и другими наркотическими средствами.
Во Львове оперативники СБУ провели спецоперацию и задержали дельцов "с поличным" во время очередной реализации 200 г кокаина стоимостью 500 тысяч грн.
Трем участникам группы сообщено о подозрении по части 2 статьи 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") Уголовного кодекса Украины.
В рамках открытого уголовного производства правоохранители провели 19 санкционированных обысков на территории Львовской, Одесской и Волынской областей, по результатам которых изъяты: наркотики на 1,3 млн грн, оружие и более полумиллиона гривен.
Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об объявлении еще и других подозрений, в том числе по статье 361 ("Несанкционированное вмешательство в работу ЭВМ, автоматизированных систем и компьютерных сетей") УК Украины.
Спецоперацию проводили киберспециалисты СБУ во Львовской области по координации Департамента кибербезопасности СБУ совместно со следователями Нацполиции под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры.
Напомним, в октябре сотрудники Киберполиции разоблачили в Украине транснациональную преступную группировку хакеров, нанесшую иностранным компаниям убытков на $120 млн.
Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.