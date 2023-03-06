Фінансували окупантів у Херсоні. СБУ ліквідувала мережу підпільних казино

Українські правоохоронці нейтралізували злочинну організацію, яка діяла у Києві, Житомирі та Херсоні. Зловмисники створили міжрегіональну мережу підпільних казино, причетну до прихованого фінансування органів псевдовлади в окупованих районах півдня України. Про це повідомила пресслужба СБУ.

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За даними слідства, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну організатори угруповання незаконно відкрили декілька казино в Херсоні, а під час окупації міста продовжили займатися нелегальним бізнесом.

Частину одержаних "прибутків" вони передавали готівкою керівництву колишньої місцевої окупаційної адміністрації, яку очолював гауляйтер Володимир Сальдо. За це окупанти надавали ділкам "преференції" на заняття нелегальним бізнесом та вільне пересування містом.

Після звільнення Херсона організатори казино переїхали до Житомира й розширили свою "мережу", відкривши гральні заклади в обласному центрі, а згодом й у Києві.

Правоохоронці провели майже 40 обшуків, під час яких виявили:

добову виручку – майже мільйон готівкою у гривневому еквіваленті;

понад 230 носіїв фальсифікованого програмного забезпечення;

мережеве та серверне обладнання; фінансову та бухгалтерську документацію із доказами злочинних дій;

чорнові записи із клієнтською базою.

Шістьом організаторам злочинної організації оголосили про підозри за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей).

Трьом ключовим фігурантам суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 1,5 млн та 1,1 млн грн, решта перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, що в листопаді 2022 року українські правоохоронці ліквідували незаконне онлайн-казино, яке створили громадяни РФ в Україні. Через нього в країну-агресорку "пішло" близько 3 млрд у гривневому еквіваленті.