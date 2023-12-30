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Злочинність
Дата публікації

Фінансував війну. СБУ оголосила підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку

Фінансував війну. СБУ оголосила підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку
СБУ оголосила підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку

Служба безпеки зібрала переконливі докази щодо власника одного з найбільших алкогольних холдингів України "Global Spirits" Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії з боку Росії. Слідчі СБУ повідомили про підозру Черняку за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групи осіб).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Окрім Черняка підозри отримали ще 6 топ-менеджерів його компаній.

За результатами слідства встановлено, що протягом 2022 року підпорядковані підприємства Черняка перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті лише у вигляді сплати податків та зборів. З цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Зафіксовано, що підприємства холдингу, що діють у чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, здійснювали закупівлю в російських регіонах промислових обсягів спирту та інших супутніх продуктів.

Під час обшуків в офісах холдингу в Україні виявлено документи та інші матеріали, які свідчать про незаконну діяльність на користь країни-агресора.

Вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне та корпоративне майно для подальшого передання в управління Агентству з управління активами.

За даними ОГП, підозрюваний безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ покинув територію України. З метою ухилення від санкцій та досягнення власних економічних переваг, він провів реєстраційні зміни у російських компаніях холдингу, передавши їх контроль підконтрольній особі та запустивши їх господарську діяльність на території російської Федерації.

У Росії в теж завели справу проти Черняка

Як повідомляє УП, в липні у Росії відкрили справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка. 

В РФ йому пред'являють звинувачення у "фінансуванні тероризму", що означає підтримку Збройних сил України. Холдинг "Global Spirits" стверджував, що не має діяльності в Росії і не має жодного персоналу, виробництва чи торговельних операцій в цій країні.

У серпні суд у Москві заочно заарештував українського бізнесмена Євгена Черняка в рамках справи про "фінансування тероризму".

Ще 11 березня 2022 року холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво алкоголю у Російській Федерації. Найбільш відома продукція холдингу випускається під торговою маркою "Хортиця".

Це рішення пов'язане із військовою агресією РФ. У компанії заявили, що постачання продукції до Росії припинили ще 2014 року.

Автор:
Тетяна Гойденко