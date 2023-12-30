Фінансував війну. СБУ оголосила підозру алкогольному магнату Євгенію Черняку

Служба безпеки зібрала переконливі докази щодо власника одного з найбільших алкогольних холдингів України "Global Spirits" Євгенія Черняка, який підозрюється у фінансуванні збройної агресії з боку Росії. Слідчі СБУ повідомили про підозру Черняку за ч. 2 ст. 28, ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групи осіб).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Окрім Черняка підозри отримали ще 6 топ-менеджерів його компаній.

За результатами слідства встановлено, що протягом 2022 року підпорядковані підприємства Черняка перерахували до бюджету Росії близько 6 млрд у гривневому еквіваленті лише у вигляді сплати податків та зборів. З цих податків формується військовий бюджет країни агресора, який використовується у збройній агресії проти України.

Зафіксовано, що підприємства холдингу, що діють у чотирьох країнах Центральної Азії та Південного Кавказу, здійснювали закупівлю в російських регіонах промислових обсягів спирту та інших супутніх продуктів.

Під час обшуків в офісах холдингу в Україні виявлено документи та інші матеріали, які свідчать про незаконну діяльність на користь країни-агресора.

Вирішується питання про накладення арешту на їхнє приватне та корпоративне майно для подальшого передання в управління Агентству з управління активами.

За даними ОГП, підозрюваний безпосередньо перед початком повномасштабного вторгнення РФ покинув територію України. З метою ухилення від санкцій та досягнення власних економічних переваг, він провів реєстраційні зміни у російських компаніях холдингу, передавши їх контроль підконтрольній особі та запустивши їх господарську діяльність на території російської Федерації.

У Росії в теж завели справу проти Черняка

Як повідомляє УП, в липні у Росії відкрили справу проти міжнародного алкогольного холдингу "Global Spirits" і оголосили в розшук його бенефіціара, українського бізнесмена Євгена Черняка.

В РФ йому пред'являють звинувачення у "фінансуванні тероризму", що означає підтримку Збройних сил України. Холдинг "Global Spirits" стверджував, що не має діяльності в Росії і не має жодного персоналу, виробництва чи торговельних операцій в цій країні.

У серпні суд у Москві заочно заарештував українського бізнесмена Євгена Черняка в рамках справи про "фінансування тероризму".

Ще 11 березня 2022 року холдинг Global Spirits відкликав ліцензію на виробництво алкоголю у Російській Федерації. Найбільш відома продукція холдингу випускається під торговою маркою "Хортиця".

Це рішення пов'язане із військовою агресією РФ. У компанії заявили, що постачання продукції до Росії припинили ще 2014 року.