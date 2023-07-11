ФСБ готувала теракти на Запоріжжі: СБУ перехопила розмови агентів

Служба безпеки перехопила розмови агентів ФСБ, які готували на Запоріжжі теракти проти Командування та спецпризначенців Сил оборони на півдні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

На записі фігуранти обговорюють підготовку серії вибухів у місцях дислокації підрозділів ЗСУ, СБУ та Національної поліції.

Щоб реалізувати це, ФСБ планувала переправити своїм агентам "посилку" з 10 кг пластиду. СБУ також встановила, що зловмисники готували прицільний ракетний удар по потягу з військовою технікою ЗСУ.

У відомстві нагадали, що дане вороже угрупування контррозвідники нейтралізували 9 травня на Запоріжжі. Правоохоронці затримали двох агентів РФ з псевдонімами "Ворон" і "Доцент", які готували теракти проти українських військових на південному фронті.

Служба безпеки повідомила обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення.

Зараз вони під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.